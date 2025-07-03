В Дубне на стадионе гимназии № 3 приступили к строительным работам

Строители стадиона гимназии № 3 в Дубне уже приступили к асфальтированию дорожек. Планируется завершить работы к середине августа. За их ходом пристально следят не только представители городской администрации, но и родители учеников и, конечно, педагоги. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Дубны Максим Тихомиров регулярно встречается с подрядчиком. Признает, что темп работ хороший, на замечания строители оперативно реагируют.

«В выходные дал поручение начать работу по замене освещения. Жители обращались с просьбой осветить не только стадион, но и дорожку рядом. Все сделаем. Сейчас уже подрядчик приступил к подготовке траншей. Установим здесь новые опоры под двурожковые кронштейны», — сказал Тихомиров.

Также строители уже провели подготовку к обустройству футбольного поля с искусственным покрытием. К этим работам приступят сразу после асфальтирования. Напомним, на территории гимназии № 3 к новому учебному году построят современный стадион с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, прыжковой ямой, трибунами, тренажерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.