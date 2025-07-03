В Подмосковье отмечается международный день отказа от пластиковых пакетов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В этот день экоактивисты и экологические организации призывают всех жителей Подмосковья не пользоваться пластиковыми пакетами из магазинов. В масштабах одного города отказ от них может предотвратить попадание на КПО нескольких миллионов отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Экологи в качестве альтернативного решения призывают использовать:
- многоразовые сумки-шопперы;
- специальные сетки для овощей и фруктов;
- рюкзаки.
Сейчас на территории Московской области работает более 10 предприятий, специализирующихся на переработке пластмассы.
Также развита и инфраструктура по сбору пластика:
- контейнеры для раздельного сбора во дворах МКД;
- специальные экопункты;
- пункты приема «Мегабак»;
- мобильные пункты «Экомобиль».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.
«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.