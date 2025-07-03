Подмосковная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

Компания «Серпуховская Бумага» из Подмосковья присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ближайшие месяцы специалисты РЦК совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике текущего состояния потока, выявлению потерь и узких мест, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства. Полученный опыт впоследствии будет масштабирован на другие участки производства.

В рамках стартового совещания был определен пилотный поток — процесс производства электроизоляционного картона, являющегося основным продуктом фабрики. Перед командой поставлены четкие задачи: сократить время протекания производственного процесса минимум на 10%, снизить объем незавершенного производства на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

«Серпуховская Бумага» специализируется на выпуске электроизоляционных и технических бумаг и картона. Производственные мощности предприятия включают размольно-подготовительное отделение, цеха по изготовлению бумаги и картона, склады сырья и готовой продукции, а также собственную высоковольтную лабораторию для испытания готовой продукции.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.