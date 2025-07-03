Молодежная театральная студия Лобни завершила сезон

В театре «Куклы и Люди» городского округа Лобня состоялось торжественное закрытие сезона молодежной театральной студии. Мероприятие прошло в формате церемонии награждения с творческими номерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе вечера были отмечены достижения молодых актеров, их творческий рост и вклад в развитие студии. Участники представили зрителям небольшие концертные номера, продемонстрировав навыки, приобретенные за прошедший сезон.

«Этот год был насыщенным и плодотворным. Мы гордимся нашими воспитанниками и с нетерпением ждем начала нового сезона», — сказал руководитель студии Игорь Фомин.

Молодежная театральная студия города Лобни существует с 2006 года. В следующем году коллектив отмечает 20 лет со дня основания. Студия работает в театре «Куклы и Люди» по адресу: Лобненский бульвар, 9А.

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