Андрей Воробьев: в 2024 году в Подмосковье благоустроят около 100 объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе благоустроят около 100 объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». Более половины из них уже в активной стадии работ. Большинство объектов станут доступны к посещению уже к концу лета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил, что в своем послании президент подчеркнул значимость работы по благоустройству и соавторства жителей во всем, что касается развития территорий. При этом перед властями стоит задача сделать объекты такими, какими их хотят видеть люди. Также их нужно установить там, где будет удобнее всего для посетителей. Новые элементы должны быть не только привлекательными, но и безопасными.

«В текущем году планируем облагородить и создать 95 точек притяжения — это парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, веломаршруты, набережные, скверы, стелы. Сейчас ведутся работы на 52 из них. А 6 объектов с начала года мы уже открыли, они радуют посетителей своим комфортом и безопасностью», — рассказал Воробьев.