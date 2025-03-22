Андрей Воробьев: у стен «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта

В субботу, 22 марта около стен бывшего концертного зала «Крокус сити холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Он (теракт — ред.) унес жизни сотен человек, множество получили ранения. Мои соболезнования всем семьям, родным, близким, кто пережил горе. Светлая память погибшим», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с первых минут трагедии докладывал обо всем происходящем президенту. Глава государства Владимир Путин поручил сделать все для помощи пострадавшим, позаботиться о каждой семье, которую затронул теракт.

Глава региона поблагодарил врачей и спасателей, героически трудившихся на месте теракта, зачастую они рисковали собственным жизнями.

Также губернатор выразил слова благодарности сотни тысячам неравнодушных людей, большому и малому бизнесу, всем, кто оказал самую разную помощь. Этих людей объединил Российский Красный Крест — это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Данная работа продолжается и сегодня, и будет идти еще много лет, резюмировал Воробьев.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске совершили 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 500.