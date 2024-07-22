Андрей Воробьев: цифровизация поможет ускорить получение документов в Подмосковье

Цифровизация позволит отказаться от бумаги и ускорить получение документов в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня подвели промежуточные итоги проектов по цифровизации. Совещание прошло с зампредом правительства России, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что на совете по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента России Владимира Путина в конце мая текущего года обсуждались сферы, которые можно перевести в цифру. Ряд идей касался отказа от бумаги. Это позволит значительно ускорить процесс получения документов или услуг.

Губернатор отметил, что благодаря электронным платежкам за ЖКУ и договорам по газу больше не будет очередей и потерянных квитанций, а переход на цифровым архивы сделает важные документы доступными в любое время.

Воробьев добавил, что также на совете обсуждался перевод в цифровой формат эксплуатационной документации на котельные и электронные сделки по Росреестру между юрлицами.