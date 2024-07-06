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Андрей Воробьев: стенд Подмосковья на выставке «Россия» посетило более 6 млн человек

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил Подмосковье за участие в Международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На торжественной церемонии Кириенко вручил памятные статуэтки российским регионам-участникам форума.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября прошлого года по инициативе главы государства Владимира Путина. Все это время в 75-м павильоне ВДНХ работал стенд Московской области. Гости подмосковного стенда попадали в настоящий мультимедийный мир достижений, истории и уникальной культуры региона.

«За время работы подмосковный стенд на выставке „Россия“ посетило более 6 млн человек. Мы постарались сделать его современным, интерактивным», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что гости подмосковного стенда могли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам региона, принять участие в игре-стратегии, прототипом которой стали ЦУР и «Добродел».

Также посетители стенда учились управлять квадрокоптером, оказывать первую помощь, а в рамках акции «Доброе дело» написали более 1,2 тыс. писем со словами поддержки учстникам СВО.

Глава региона отметил, что благодаря выставке люди имели прекрасную возможность за один день совершить путешествие по нашей большой стране. Все регионы провели большую работу, чтобы рассказать гостям форума о своей родной земле.

Губернатор поблагодарил актеров Евгения Миронова и Сергея Безрукова, саксофониста Игоря Бутмана, дирижера Юрия Башмета и хореографа Егора Дружинина, которые презентовали на выставке подмосковные проекты.

Помимо этого, предприниматели, спортсмены, врачи, активисты и волонтеры в рамках тематических дней делились лучшими подмосковными практиками.