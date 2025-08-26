Андрей Воробьев: школа №32 в Балашихе откроет свои двери для учеников 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в микрорайон Балашиха-1, чтобы проверить готовность школы №32 после проведения капитального ремонта. Общеобразовательное учреждение откроет свои двери для учеников уже 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что в преддверии нового учебного года власти особое внимание уделяют капитальному ремонту. Школа №32 находится в историческом центре города и уже 1 сентября откроется для учеников. Сейчас идет уборка помещений.

«Отремонтировали столовую с пищеблоком, актовый зал, заменили инженерные коммуникации и установили современное отопительное и вентиляционное оборудование. По президентской программе 57 школ у нас выходит из капитального ремонта. Такие школы часто имеют какие-то скрытые дефекты или моменты, которые строители должны вовремя увидеть, чтобы в любом случае к 1 сентября сдать объект. Хочу в вашем лице поблагодарить наших директоров за информирование родителей учеников, что школа готова и идут последние приготовления», — заявил Воробьев.

История школы №32 и ее обновление

Учреждение построили в 1959 году. Оно находится на улице Крупской. Обновление школы началось в сентябре 2024 года. Площадь здания в четыре этажа составляет 3,77 тыс. кв. м. На объекте работают 160 специалистов и семь единиц техники.

Представитель строительной компании Михаил Бобрицкий отметил, что здание старое. Из-за этого возникали сложности с демонтажными работами и прокладкой коммуникаций. Сейчас рабочие идут в графике, и к 1 сентября дети пойдут в обновленную школу.

«Выполнены работы по всем инженерным сетям, прокладка электрических сетей, внутренняя отделка с полным демонтажом, обновили кровлю, фасад, до основания сбивали стены, штукатурили, восстанавливали полы. То есть полный комплекс капитального ремонта», – рассказал Бобрицкий.

Основной объем работы завершен. Установлено современное отопительное и вентиляционное оборудование, заменены инженерные коммуникации, обновлены кровля и фасад, обустроена безбарьерная среда. Новое оборудование установят в кабинетах химии, физики, информатики и биологии. Готовы все этажи, только на первом еще расставляют мебель.

Директор школы №32 Татьяна Левдикова отметила, что все очень ждут открытия учреждения после капитального ремонта, который длился весь учебный год. В школе будут учиться 610 человек — 21 класс. На 100% сформирован педагогический состав.

«Во время ремонта дети занимались во втором школьном корпусе на ул. Реутовской, все в первую смену. Мы перевозили их на школьных автобусах. В процессе капремонта мы принимали непосредственное участие. Нам очень повезло с застройщиком, был налажен контакт. Вместе обсуждали цветовую гамму школьных пространств – все выполнено по проекту, и все наши пожелания учтены», — добавила Левдикова.

Другие школы

После капремонта в городском округе Балашиха к 1 сентября также откроются гимназия №1 им. Баландина (776 учеников), дошкольное отделение №23 гимназии №1 (270 мест) и дошкольное отделение №17 школы №7 (420 мест). Впервые свои двери откроет новая школа на проспекте Героев в микрорайоне Железнодорожный (1320 мест). Весной в этом году уже заработало дошкольное отделение школы №15 (220 мест).

К новому учебному году в Московской области откроется 57 обновленных и 26 новых школ. Это улучшит условия для 42 тыс. школьников и создаст 21,9 тыс. мест для ребят.