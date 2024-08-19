Андрей Воробьев рассказал о решении кадрового вопроса в подмосковных школах

В Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В прошлом учебном году у нас не хватало 1,8-2 тысячи учителей. И мы приняли соответствующие решения, провели мероприятия, которые предполагают компенсацию за аренду жилья нашим учителям», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.

Ранее Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения и денежные выплаты.