Андрей Воробьев рассказал о президентских проектах, реализуемых в Подмосковье
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В Московской области реализуются магистральные, президентские проекты, в том числе и в здравоохранении, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы строим ультрасовременные клиники: и взрослую в Балашихе, и детскую в Красногорске», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что еще в регионе идет активная модернизация ЖКХ, на это запрос очень высокий.
«И под каждые такие программы есть федеральное участие, есть ориентиры, по которым мы двигаемся и очень надеемся, что все, что мы сделаем будет и вовремя, и качественно», — добавил глава области.
По его словам, важно, чтобы жители почувствовали результат работы.
Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вступления в должность главы государства.