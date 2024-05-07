Андрей Воробьев рассказал о президентских проектах, реализуемых в Подмосковье

В Московской области реализуются магистральные, президентские проекты, в том числе и в здравоохранении, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы строим ультрасовременные клиники: и взрослую в Балашихе, и детскую в Красногорске», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что еще в регионе идет активная модернизация ЖКХ, на это запрос очень высокий.

«И под каждые такие программы есть федеральное участие, есть ориентиры, по которым мы двигаемся и очень надеемся, что все, что мы сделаем будет и вовремя, и качественно», — добавил глава области.

По его словам, важно, чтобы жители почувствовали результат работы.

Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вступления в должность главы государства.