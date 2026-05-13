Андрей Воробьев проверил работу Орехово-Зуевского железнодорожного техникума

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил главный корпус Орехово-Зуевского железнодорожного техникума, который капитально отремонтировали к началу текущего учебного года и оснастили уникальным оборудованием, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Орехово-Зуевский техникум имени В.И. Бондаренко — одно из старейших средних учебных заведений Подмосковья. В следующем году он отметит 95-летний юбилей. Губернатор посетил лаборатории и мастерские главного корпуса техникума, расположенного на ул. Коминтерна. Он также пообщался с преподавателями и студентами.

«Сегодня ребята с большим желанием поступают в колледжи. Наша задача — не только сделать ремонт, но и оснастить учебные заведения современным оборудованием, чтобы студенты могли получить профессию и развить необходимые навыки. Это часть большой программы „Профессионалитет“, сейчас для завершения обучения в техникуме требуется 2 года, что позволяет юношам и девушкам планировать свое будущее, работать и затем поступать в высшие учебные заведения. Отмечу, что довольно высокий средний балл для поступления в Орехово-Зуевский колледж — 4,5-4,8. Спрос на рабочие специальности очень высок», — сказал Воробьев.

В техникуме готовят кадры для ключевых отраслей экономики, преимущественно для железнодорожного транспорта — от машинистов до специалистов по электроснабжению, автоматике, организации перевозок. Кроме того, у студентов есть возможность получить дополнительные квалификации. Губернатор пожелал ребятам успехов и реализации всех планов. Также он выразил благодарность преподавателям и наставникам.

О капремонте главного корпуса

В главном корпусе техникума обновили все - от кровли и фасадов до инженерных систем. Также здесь были созданы высокотехнологичные учебные зоны с уникальным оборудованием, на котором студенты оттачивают навыки. В мастерских установили тренажеры виртуальной реальности (VR), реальные кабины локомотивов и электропоездов, а также симуляторы для диспетчеров и дежурных по станциям. Все учебные процессы максимально приближены к реальным производственным условиям.

«Капитальный ремонт 2025 года позволил нам не только обновить здание, но и закупить уникальное оборудование: тренажеры для дефектоскопистов, специалистов по эксплуатации и организации перевозок. Компания ЦППК передала нам современные симуляторы управления электропоездом ЭП2Д — именно такие машины выпускает наш подмосковный завод в Демихове», - рассказал директор Орехово-Зуевского железнодорожного техникума Сергей Парамонов.

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум — один из ведущих в Подмосковье по подготовке кадров для железнодорожной отрасли. Он тесно сотрудничает с крупнейшими работодателями: РЖД, ЦППК и Демиховским машиностроительным заводом. Благодаря такому партнерству более 90% выпускников учебного заведения успешно трудоустраиваются.

Андрей Воробьев осмотрел современные лаборатории техникума. Так, здесь есть класс автоматизированных систем управления, где будущие диспетчеры учатся управлять движением поездов. В лаборатории управления локомотивами ребята тренируются на симуляторах, полностью повторяющих действующую панель управления настоящего подвижного состава. Еще одна площадка — для обслуживания гидравлических и противопожарных систем. Здесь на специальных стендах ребята изучают устройство и ремонт инженерных коммуникаций.

Как проходит процесс обучения

Всего здесь учатся свыше 1 360 студентов. Обучение ведут около 70 педагогов. Так, в техникуме с 2025 года преподает ветеран СВО Дмитрий Лемешко. По образованию он железнодорожник. В 2023 мужчина ушел на СВО, но был тяжело ранен.

«С октября я преподаю спецдисциплины у четырех групп — в каждой по 25 студентов. Чтобы развиваться в новой профессии, я поступил в ГГТУ: учусь на психолога и социального педагога», — поделился он.

Многие студенты старших курсов техникума уже официально трудоустроены на железной дороге.

«Я приехал сюда учиться из Мордовии и сейчас завершаю обучение на помощника машиниста. Иду на красный диплом. Уже совмещаю занятия с работой: раньше трудился в грузовом депо в Орехово-Зуеве, а теперь перешел в ЦППК на пассажирские электропоезда. В планах — обязательно получить высшее образование и стать машинистом», — рассказал студент Роман Антипов.

Губернатору показали сварочную мастерскую, где занимаются студенты второго, выпускного курса. Здесь ребята осваивают все тонкости сварочного дела.

«Эта профессия крайне востребована в металлообработке и машиностроении — например, на таких крупных предприятиях, как Демиховский завод или ЛиАЗ. Главное преимущество обучения у нас в том, что студенты не просто получают теорию, а могут «вживую» отработать все виды соединений и набраться реального практического опыта», — отметил преподаватель спецпредметов техникума Владимир Блохин.

Орехово-Зуевский техникум предлагает студентам широкий спектр образовательных программ, всего их 17. 75% всех программ касаются железнодорожного транспорта. Наибольшим спросом пользуются такие квалификации, как помощник машиниста, специалист по организации перевозок, техник по эксплуатации поездов, программист, строитель железных дорог. Конкурс на эти специальности ежегодно составляет 4-5 человек на место. Также техникум предлагает курсы дополнительного образования.

«Я действующий машинист электропоезда, работаю на участке МЦД-2. Пришел сегодня поделиться со студентами информацией о безопасности на железной дороге и управлении электропоездом ЭП2Д. Студенты проявляют большой интерес, активно вовлекаются в процесс. Они хорошо себя показывают на тренажерах, которые максимально имитируют кабину поезда», — сказал педагог Артем Блаженов.

С 2022 года техникум является участником федерального проекта «Профессионалитет». Он входит в три кластера: «Машиностроение», «Атомная отрасль», «Информационные технологии». Образовательные программы формируются в тесном партнерстве с ОАО «РЖД».

Студенты проходят стажировки на этих площадках и получают возможность выйти на работу сразу после получения диплома. Техникум заключил более 90 соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями. Кроме РЖД, в их числе — «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «МосОблВодоканал», Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Демиховский машиностроительный завод и «Стекломаш».

Также капремонт проходит в учебном корпусе техникума, который расположен на ул. Центральная. Там обучаются айтишники, специалисты сервиса на транспорте и другие. Строительная готовность составляет 80%.

Сегодня среднее профессиональное образование (СПО) в Подмосковье выбирает 6 из 10 девятиклассников. С этого года регион вошел в расширенный эксперимент Минпросвета, и теперь после 9 класса, если абитуриент собирается в колледж, ему можно будет сдавать 2 экзамена вместо 4.

Всего в Подмосковье 118 колледжей (из них 50 – подведомственные Московской области). В них учатся 138 тысяч студентов. За 5 лет в регионе капитально отремонтировали 19 колледжей. В планах на этот год – еще 13. Кроме того, в учреждениях СПО открывают современные лаборатории и мастерские. Всего их уже 72 (41 сделали в прошлом году).

