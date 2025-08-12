Андрей Воробьев проверил, как идет обновление сквера им Громцева в Дзержинском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по обновлению сквера им. Громцева в Дзержинском городского округа Люберцы. Они должны завершиться к середине сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Сквер является одним из центральных общественных пространств округа, где часто проводят мероприятия. Жители выбрали этот объект для благоустройства во время онлайн-голосования, организованного по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По словам губернатора, территория сквера частично обновлена, но впереди работы по обустройству красивой набережной со всеми удобствами для отдыха и зимой, и летом.

«В Люберцах мы также продолжаем модернизацию нескольких парков. Один из них — Наташинский — самый популярный в округе, там отдыхает рекордное количество жителей. Ну и другие парки мы стараемся сделать так, чтобы они нравились и деткам, и нашим старшим», — сказал губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Благоустройство сквера проходит в два этапа. В 2024 году здесь проложили пешеходные дорожки, обустроили лестничные спуски, создали комфортные зоны отдыха, установили сцену, скамейки и урны, высадили растения, сделали современное освещение.

«В этом году будем укладывать порядка 450 кв. м тротуарной плитки и около 2,5 тысяч кв. м рулонного газона. Установим малые архитектурные формы, детскую площадку, спортивное оборудование. Также будет подключена система видеонаблюдения. А в нижней части сквера сделаем газон», — рассказал директор по строительству компании-подрядчика Ваган Асатрян.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Здесь предусмотрена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. На спуске со стороны сквера дополнительно установят пандус с перилами. Еще сделают платформы для маломобильных людей, почти 100 поручней, около 15 тысяч алюминиевых тактильных индикаторов.

На детской площадке уложат резиновое покрытие, установят качели и горку. Кроме того, в сквере дополнительно поставят девять опор освещения, смонтируют 23 камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Местные жители отметили, что здесь им будет комфортно гулять с детьми.

Было важно обустроить сквер с уважением к заслугам Героя соцтруда Бориса Константиновича Громцева — выдающегося человека, в честь которого названо пространство. Он долгие годы работал в НПО «Союз», руководил разработкой высокоэффективных видов топлива для ракетных систем залпового огня, участвовал в создании современного вооружения.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Также в Дзержинском в 2025 году обустроили 5 «народных троп», поменяли асфальт в 7 дворах. Работы проведут еще на нескольких объектах, в том числе обновят 5 детских площадок. На площади Святителя Николая сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, проведут озеленение, освещение, видеонаблюдение.

В текущем году в округе Люберцы модернизировали парк «Марусино» и мемориал «Вечный огонь» на Октябрьском проспекте. К 1 сентября откроют парк Дружбы и завершат строительство моста через озеро Черное. Осенью завершат работы в Наташинском парке в Люберцах и в Летнем парке в Малаховке. С 9,7 до 20,5 га расширят территорию Центрального парка.

В этом году планируется завершить вторую очередь лесопарка «Лесная опушка» и приступить к разработке концепции благоустройства Дзержинского карьера, который приобретет новый облик до конца 2027 года. Также в будущем пройдут работы по созданию уютного пространства на двух других карьерах — Красковском и Кореневском.

Обновят и Томилинский лесопарк. Ранее там обустроили «тропу здоровья», зоны для воркаута и места для разминки. В этом году сделают пешеходные дорожки с освещением, лыжную трассу почти в 1,5 км, кинологический маршрут, автостоянку, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха.