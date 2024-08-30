Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Королева Игорем Трифоновым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым. Они обсудили приоритетные задачи, которые стоят перед регионом, а также поговорили о благоустройстве муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил, что Королев — знаменитый наукоград Московской области, который всегда играл заметную и очень важную роль в технологиях, промышленном производстве, обеспечивал оборону России.

«Большая хозяйственная повестка. Мы с вами при общении с жителями говорили и о капитальном ремонте школ по президентской программе, и о достройке школы, которая, к сожалению, была брошена нерадивым застройщиком (речь о школе в ЖК „Золотые ворота“ — ред.). Мы обязательно и этот вопрос решим. Большая работа идет по модернизации системы ЖКХ, я очень надеюсь, что вы также держите руку на пульсе», — высказался Воробьев.

Этой осенью свои двери откроет стадион «Чайка» в микрорайоне Юбилейный с обновленными трибунами, новыми спортплощадками, системой освещения и таблом. В 2025 году планируется установить хоккейную площадку наи улице Орджоникидзе и начать ремонт корпуса на территории спорткомплекса «Вымпел». Идет большая работа по благоустройству пространств.

«В этом году мы завершаем благоустройство сквера в центральной части города (сквер им. Ленина — ред). На следующий год будем делать благоустройство сквера возле проходной РКК „Энергия“, нашего крупнейшего работодателя. И важнейший проект — это благоустройство Папанинской дачи в микрорайоне Юбилейный», — рассказал Трифонов.

Также важная задача для муниципалитета — привлечение инвестиций. Сейчас реализуются 16 проектов на общую сумму 6,1 млрд рублей, что позволяет создать более 800 новых рабочих мест. Половину введут в эксплуатацию уже в этом году. Например, предприятие ООО «ВКУС ДЕТСТВА» на 130 рабочих мест.