Андрей Воробьев принял участие в торжественном зажжении Вечного огня в Королеве

6 мая, в преддверии Дня Победы, по всей стране одновременно зажгли 80 Вечных огней, в том числе и в Королеве. В торжественной церемонии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Событие состоялась в День воинской доблести Московской области в рамках Всероссийского проекта «Газпрома» «Храним огонь Победы». На мероприятии также присутствовали гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Остроухов и Николай Александрович Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда.

Андрей Воробьев поприветствовал участников церемонии.

«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция. А благодаря нашим партнерам — „Газпрому“ — она имеет еще один виток, который позволяет оживить мемориалы, что дороги нам и напоминают о Великой Победе», — сказал Воробьев.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор добавил, что 9 Мая по-особенному отмечается в каждом уголке России. В этот день вспоминают дедов, прадедов, бабушек и прабабушек, которые пережили тяжелые военные годы, но вышли победителями. Воробьев поздравил всех с наступающим праздником.

Церемония состоялась у памятника «Защитникам Отечества» в мкр. Юбилейный. Вечный огонь зажгли от частицы огня, привезенного в специальной капсуле из мемориала в Пущине. Он же получил священное пламя в рамках эстафеты «Храним Огонь Победы» от Вечного огня с Поклонной горы в Москве.

«Это уже второй Вечный огонь в Подмосковье, переведенный на сетевой газ в рамках Всероссийской акции „Храним огонь Победы“ ПАО „Газпром“, — сказал Олег Тельнов.

Первый зажгли 10 лет назад на площади Победы. Всего в Москве и Подмосковье компания поддерживает пламя на более 70 мемориалах, а в России — больше чем на 1,1 тыс.

«„Мособлгазу“ доверена важная миссия — хранить и поддерживать постоянное горение более 60 Вечных огней Подмосковья. Для каждого из наших сотрудников это высокая честь и большая ответственность», — отметил гендиректор компании Игорь Баранов.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Зажгли Вечный огонь руководитель Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Михайлов и активный участник военно-патриотического движения «Юнармия» Максим Гранько.

Сейчас в Подмосковье порядка более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики, участники ВОВ. В их числе житель Королева, генерал-майор, доктор технических наук, профессор, член академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Владимир Васильевич Остроухов.

В 17 лет он был призван на фронт, где служил стрелком-радистом. За 44 года военной службы ветеран прошел путь от солдата до генерала. По его словам, Вечный огонь — это символ памяти о героях ВОВ. Владимир Васильевич отметил, что молодежь должна с особой чуткостью вспоминать своих дедов и прадедов, которые защищали Родину.

Также в церемонии принял участие 98-летний Николай Александрович Топорков. Будучи курсантом, военный моряк обезвреживал вражеские морские мины. Кавалер ордена Отечественной войны обеспечивал безопасность Тегеранской конференции, а также помогал восстанавливать Ленинград.

В годы Великой Отечественной войны более 15 тыс. жителей Королева ушли на фронт. Местные заводы производили для передовой оружие и технику, текстильные фабрики — ткани, валенки и войлок. А женщины и дети строили оборонительные сооружения на подступах к Москве.

«День Победы — это особенный праздник, праздник радости и скорби. Склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь за наше с вами будущее. Сегодня тоже непростая обстановка. Спустя десятилетия внуки и правнуки солдат Победы на полях специальной военной операции продолжают благодарное дело, проявляя мужество и героизм в борьбе с нацизмом», — сказал Дмитрий Князев.