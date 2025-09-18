Андрей Воробьев приехал в гости к многодетной семье с особенными ребятами

На попечении Быковой и Кочеткова находятся восемь детей с особенностями здоровья. Они живут в семейном городке, который создали в д. Райсеменовское г. о. Серпухов в 2014 году.

«Семейный городок был создан 11 лет назад. Мы со Светланой Юрьевной (Сотсковой, гендиректором благотворительного фонда помощи семьям „Моя большая семья“, – ред.) закладывали камень в его основание. Сегодня мы приехали, чтобы навестить вас, обнять, узнать, как вы живете, может быть, нужна какая-то наша помощь», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил приемных родителей, потому что это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили жизнь воспитанию детей.

«Это очень непросто, как мне кажется. Спасибо за теплый прием, за эту встречу. Я вижу, что вы очень дружные, все со своими увлечениями — большие молодцы. Отдельно хочется поблагодарить тех, кто создал фонды — и один („Моя большая семья“ – ред.), и второй („Абсолют-помощь“ – ред.). Это два добрых человека, которые сделали очень важное дело для всех, кто здесь живет», — добавил губернатор.

