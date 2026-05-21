Эксперты объяснили падение юаня к рублю в мае

Рубль укрепился к китайскому юаню из-за высоких цен на нефть, профицита валюты и слабого спроса со стороны импортеров. Политические факторы почти не влияют на динамику, сообщает «ФедералПресс» .

Российский рубль заметно укрепился к юаню благодаря фундаментальным экономическим причинам. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов пояснил, что рост нефтяных доходов увеличил приток валютной выручки, а спрос на юани со стороны импортеров остается невысоким.

«Высокие цены на нефть обусловливают рост притока валютной выручки в страну. На это накладывается относительно небольшой спрос на юани со стороны импортеров — на рынке сформировался определенный профицит юаневой ликвидности», — пояснил он.

Эксперты также отмечают влияние положительного торгового баланса и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Высокая ключевая ставка дополнительно поддерживает рубль. Спрос на юань снижается и из-за осторожности китайских банков при трансграничных расчетах на фоне риска вторичных санкций.

«Валютный рынок реагирует прежде всего на устойчивые торговые потоки. Политическая составляющая вносит определенный, но не значительный вклад, какой бы значимой она ни казалась наблюдателю со стороны», — отметила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Она подчеркнула, что стратегические договоренности влияют на рынок в долгосрочной перспективе. По ее прогнозу, среднесрочно курс юаня может установиться немного выше текущих значений, но без резких ценовых шоков.

19 мая юань обновил минимум, последний раз такие значения фиксировались в 2023 году.

