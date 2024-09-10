Андрей Воробьев представил нового главу Минэнерго Сергея Воропанова

«Хотел бы озвучить кадровые изменения, кадровые решения. Первая из них – это министерство энергетики. Я хочу представить Сергея Александровича Воропанов. 6 лет вы были мэром Вологды. Хозяйство знаете. Последние 2 месяца активно работаете по программе модернизации жилищно-коммунальной системы, но, прежде всего, отопления», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

С 26 ноября 2019 года Сергей Воропанов являлся мэром Вологды. А уже в 2021 году получил премию Рунета в номинации «Открытые коммуникации».

Политик стал известен многим россиянам из-за его креативных роликов в Tik Tok.