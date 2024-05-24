Андрей Воробьев поздравит выпускников школы в Реутове, которую открыли в 2013 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравит с последним звонком выпускников школы в Реутове. Она начала работу в 2013 году.

В своем Telegram-канале губернатор выложил снимки с ребятами. Кадрам 11 лет.

Сегодня я буду в Реутове, на последнем звонке в школе, которую мы открывали в 2013 году. Будут рад новой встрече с ребятами, посмотрим, как они выросли! Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам Воробьева, последний звонок является волнительным днем для учеников, родителей, учителей и для него самого. В 2013 году глава региона перерезал красную ленточку на открытии школы с учениками первых классов, которые в этом году заканчивают школу. Тогда было 13 классов, или 215 учеников.

На сегодняшний день в школе учатся 60 классов — 1900 детей.