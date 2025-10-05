Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области, а также наградил военнослужащих, врачей, учителей, спортсменов и волонтеров, которые вносят заметную лепту в развитие Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Торжественная церемония вручения государственных и областных наград прошла в Доме правительства региона.

«Мы традиционно в первое воскресенье октября отмечаем День Московской области (5 октября исполняется 96 лет со дня ее образования) и встречаемся с теми, кто своим трудом, своим подвигом, своим отношением вносит очень заметный вклад в развитие региона, служит примером для подражания, — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на мероприятии присутствовала руководитель Семейного центра им. А. И. Мещерякова Галина Епифанова, которая посвятила жизнь помощи людям, оказавшимся в очень сложной ситуации по состоянию здоровья. Центр был построен при поддержке президента РФ Владимира Путина и благословении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Центр ставит на ноги ветеранов СВО, «возвращая героев к жизни».

Еще глава региона поблагодарил насельника Ставропигиального мужского монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонаха Гурия за добрые дела в сфере духовного и патриотического воспитания, а также ветерана СВО Владимира Новикова за большую гуманитарную работу.

Награждение

Звания «Почетный гражданин Московской области» удостоена директор семейного центра им. А. И. Мещерякова Галина Епифанова. Центр, специализирующийся на реабилитации и обучении молодых людей с нарушениями зрения и слуха, был открыт в Подмосковье год назад при поддержке президента и патриарха. Благодаря активному сотрудничеству с Госфондом «Защитники Отечества» помощь в центре получают участники СВО. С момента открытия поддержку получили уже 200 бойцов из 21 региона России (Курск, Брянск, ЛНР и ДНР, Белгород, Воронеж, Краснодар, Камчатка, Калмыкия, Хабаровск и т. д.).

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено главному научному сотруднику лаборатории Центра по земледелию «Федерального исследовательского центра „Немчиновка“ в Одинцовском округе Вадиму Конончуку. Звание „Заслуженный работник физической культуры Российской РФ“ получил директор государственного училища (техникума) олимпийского резерва в Бронницах Сергей Верлин.

Иеромонах Гурий был удостоен Ордена Мужества. Более двух десятилетий священнослужитель оказывает духовную поддержку военнослужащим, в том числе участникам СВО. Он также принимает участие в боевых действиях и учениях.

Орден Преподобного Сергия Радонежского был вручен замдиректора Благотворительного фонда «Троя» и ветерану СВО из Рузского округа Виктору Новикову. За три года работы фонд направил на передовую более 160 тонн гуманитарной помощи, включая технику, маскировочные сети и др.

Кроме того, почетной грамоты и благодарности главы государства были удостоены худрук Истринского драматического театра Алексей Губин и артистка-вокалистка государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии Вера Каяцкая.