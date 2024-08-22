Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем государственного флага

«Сегодня День государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что важно любить свою Родину и передавать любовь детям, а также беречь и защищать ее, как это делают российские военнослужащие на линии фронта.

«С праздником!» — заключил губернатор.

День государственного флага РФ отмечается ежегодно с 1994 года. Официально триколор впервые подняли над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Сегодня трехцветный флаг — государственный символ наряду с гимном и гербом РФ.