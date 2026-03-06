Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с наступающим праздником

В Доме правительства Московской области прошло награждение женщин, внесших заметный вклад в развитие региона. Это руководители медицинских учреждений, многодетные мамы, работники культуры и искусства, а также общественники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона также поздравил женщин с наступающим праздником.

«В преддверии 8 Марта мы поздравляем наших красивых, трудолюбивых, заботливых женщин. По поручению президента у нас сегодня почетная миссия — вручить государственные награды, в том числе звание „Мать-героиня“ Инне Рувимовне Данильченко. Здесь в зале и Ольга Федоровна Серова — человек, который вместе с командой добросовестно, профессионально заботится о тех, кто появляется на свет в перинатальном центре, и о мамах. На протяжении многих лет Балашихинский ПЦ стабильно хорошо работает, и тому подтверждение поток пациентов, которые приходят к вам», — сказал губернатор.

Он поблагодарил участниц церемонии за то, что они помогают развивать Подмосковье в самых разных сферах. Также губернатор пожелал всем жительницам региона, чтобы в их жизни всегда было то, что наполняет — счастливые моменты, любовь и поддержка тех, кто им дорог.

