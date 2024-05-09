Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья — это участники войны, члены партизанских отрядов, труженники тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей.

Также участниками встречи стали кадеты. Они из первых уст смогли послушать людей, встречавших Победу 79 лет назад.

Андрей Воробьев пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил на Парад на Красную площадь.

«Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!» — сообщил Воробьев.

Глава Московской области поздравил с днем рождения 88-летнюю Клавдию Мальцеву, пожелал ей всего самого доброго.

Клавдии Викторовне, пережившей ребенком блокаду, сегодня исполнилось 88 лет. Как она призналась, посещение Парада для нее — самый желанный подарок.

Мальцева отметила, что каждый год отмечает День Победы по-разному. В основном это были воинские части, потому что ее муж — морской офицер. Она очень рада, что сегодня первый раз в жизни отправится на парад Победы. Женщина мечтала попасть на это мероприятие.

9 мая 1945 года она встретила в Нижнем Тагиле. Они жили всей семьей. Ее отец ремонтировал танки. В 1946-м из семью забрал оттуда дядя. А в Московскую область ветеран переехала в 2018 году. Ветеран по профессии — преподаватель литературы и русского языка, поэтому 50 лет проработала в библиотеках.

Альвина Борисова пережила блокаду. Ребенком она провела 900 дней в осажденном городе, вспоминала, как 9 мая 1945-го люди впервые увидели солнце, поскольку все это время жили с забитыми окнами.