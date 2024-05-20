Пхеньян объявил о всеобщей готовности к ядерному сдерживанию

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КНДР объявил о мерах по ядерному сдерживанию из-за американских испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию», — указано в заявлении МИД КНДР.

14 мая в Неваде прошел ядерный эксперимент без возникновения цепной ядерной реакции.

Власти США заявили, что это не нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.