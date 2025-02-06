Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Балашихи Василия Голотюка с 95-летием

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

«От всей души поздравляю ветерана с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Василий Леонтьевич встретил Великую Отечественную войну будучи 12-летним мальчишкой, который жил вместе с мамой и старшим братом в городе Жашкове в Черкасской области.

По словам главы региона, для получения и передачи информации о реальной обстановке дети собрали в себе собственный «радиоузел», а в ночное время расклеивали листовки с фронтовыми новостями.

Василий Голотюк служил в диверсионном отряде, где его задачей было громить немецкие конвои. Победу в Великой Отечественной войне ветеран встретил в своем родном городе.

За проявленные в боях отвагу и мужество Василий Леонтьевич был удостоен орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также других высоких государственных наград.