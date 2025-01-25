Андрей Воробьев поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днем студента

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, где поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днем студента, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

МГИМО-МЕД — совсем молодой вуз. Он начал открылся с сентября 2022 года. Традиции вуза только зарождаются одна из них — отмечать День студента в кругу друзей на свежем воздухе.

«Идея создания университета принадлежит Марку Аркадьевичу Курцеру — замечательному и внимательному человеку, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы спасать, лечить взрослых и детей. Я рад, что сегодня он здесь, в кругу студентов, которые собрались в самом спортивном парке нашего Подмосковья», — сказал глава региона.

Он пожелал студентам, чтобы все их мечты сбывались, чтобы они знакомились, влюблялись и получали знания, которые помогут в жизни.

Современная программа и иностранные языки

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Доктор медицинских наук, академик РАН, основатель и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер является ректором МГИМО-МЕД. Кроме того, в руководство вуза включены опытные врачи-практики и организаторы медобразования.

Обучение идет по самой современной программе. Большое внимание уделяется языковой подготовке. Начинающие врачи могут изучать дисциплины с использованием иностранных источников, перенимать опыт ведущих зарубежных экспертов.

Теорию студенты изучают в одинцовском кампусе МГИМО, практику проходят на базе клинических госпиталей «Лапино» и «Мичуринский» ГК «Мать и дитя», а еще в самых крупных и авторитетных столичных и федеральных лечебных учреждениях, которые являются партнерами вуза: университете им. Пирогова, центре им. Гамалеи, больнице им. Боткина и других.

Курцер отметил, что на территории госпиталя «Лапино» запланировано возведение современного кампуса МГИМО-МЕД, тогда у студентов будет свой учебный корпус. Там будут готовиться десятки тысяч врачей, в работе которых есть огромная потребность в клиниках и больницах страны.

«Хочу сказать спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, который помог открыть наш университет, сделав все, чтобы этот проект состоялся на базе МГИМО. Я также хотел бы поблагодарить ректора МГИМО Анатолия Васильевича Торкунова за то, что предоставил свой дом, за радушие, внимание к нам. У МГИМО-МЕД заключены договоры с учреждениями Московской области, и среди наших студентов есть те, кто в дальнейшем будет работать в различных больницах региона», — подчеркнул Курцер.

Формирование традиций

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На сегодняшний день в медвузе образование получают 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по программам: «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия», «Терапия». В 2025 году добавится новое направление — «Анестезиология и реаниматология».

«Я очень хотела продолжить образование по направлению „Акушерство и гинекология“, а самый лучший в этом направлении — Марк Аркадьевич Курцер. Поскольку он теперь возглавляет университет, то я сразу же приняла решение: 100% надо идти в МГИМО-МЕД. Хочу стать акушером-гинекологом и работать по специальности. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь», — сказала ординатор первого курса Мария Николаева.

Еще одна студентка Юлия Калан поделилась, что раньше училась в Сеченовском университете — 6 лет там праздновала День студента. Ежегодно в честь праздника в вузе пекли пироги, это была фирменная сеченовская традиция.

«И вот уже второй год отмечаю праздник в стенах МГИМО-МЕД. Здесь формируются свои традиции — мы собираемся в парке, к нам приезжают гости, пьем безалкогольную медовуху, участвуем в активных играх», — добавила девушка.

Среди друзей вуза — актер театра и кино Александр Петров, который в Татьянин день празднует день рождения. Именинник поделился воспоминаниями о студенческой жизни и дал ребятам ценный совет.

«Когда я был студентом, у нас было много разных примет. Помню, как только поступил в театральный институт, один из выпускников подошёл и сказал: „Вон видишь висят портреты великих? У тебя все будет хорошо, если каждое утро будешь приходить и с каждым из них по очереди здороваться“. Я поверил, ежедневно подходил к портретам и говорил: „Здравствуйте, как у вас дела“? И, действительно, все сложилось хорошо — не обманул получается выпускник», — рассказал Петров.

Артист пожелал молодым людям ценить каждый момент студенчества, и прежде всего учиться.

«В студенческие годы все мои мысли 24/7 были только об учебе. Я понимал, что это для меня самое важное и даже, когда не хочется идти на пару — надо. А кайфовать будешь потом, когда закончишь вуз. Мне кажется, вот такая схема должна быть в головах студентов», — уточнил актер.

Поздравить ребят приехал также участник российской спецоперации Иван. Он рассказал, что сейчас сам учится в военном университете министерства обороны имени князя Александра Невского.

«Хочу поздравить студентов с праздником и поблагодарить за то, что вы выбрали правильную, нужную профессию. Врачи спасают жизни на фронте, также в мирное время проводят реабилитацию. Я получил ранение и знаю не понаслышке, как важна медицинская помощь. В Подмосковье специалисты очень высококвалифицированные. Желаю студентам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда повышать свой уровень и профессионализм», — отметил герой.