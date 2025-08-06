Андрей Воробьев поздравил со 102-летием ветерана ВОВ Марию Остапенко

В среду 102 года исполнилось Марии Федоровне Остапенко — ветерану Великой Отечественной войны, которая сейчас живет в Реутове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«От всей души желаю Марии Федоровне крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на фронт Остапенко попала в 19 лет, когда была в гостях у родственников в Москве. С 1942 года девушка служила под Тулой прожектористкой, связисткой и телефонисткой. Она была в составе отдельного прожекторного батальона ПВО. Остапенко бесстрашно дежурила на вышке, выявляла немецкие самолеты по звуку, держала связь и вела воздушное наблюдение.

По его словам, Великую Победу ветеран встретила в Минске.

Как отметил глава региона, за свои подвиги Остапенко была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».