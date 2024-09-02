Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учащихся образовательного центра «Полет»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников и учителей образовательного центра «Полет», который открылся на год раньше срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В новом здании на берегу Москвы-реки в Красногорске первых воспитанников приняли школа на 1500 мест и детский сад для 200 малышей. В состав одного из крупнейших комплексов Подмосковья войдет еще 4 дошкольных отделения. Они будут рассчитаны на 190, 155, 105 мест в ЖК «Спутник» и на 120 детей в микрорайоне Павшинская пойма.

Губернатор поздравил школьников, родителей и педагогов и пожелал успехов в новом учебном году.

«Дорогая Светлана Андреевна (Дудкина, директор центра – ред.), весь педагогический состав открывшегося образовательного комплекса „Полет“, дорогие родители, мы очень рады вас здесь видеть. Это долгожданная стройка, которую начали два года назад. Спасибо строителям, мы возвели одну из самых больших школ по президентскому проекту здесь, в Красногорске. Я хочу поблагодарить родителей, потому что они поддерживали, подсказывали, переживали. И в итоге мы видим, что сегодня этот большой образовательный комплекс готов», — сказал Воробьев.