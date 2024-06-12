Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех граждан с Днем России. Он отметил, что Подмосковье — неотъемлемая часть большой страны.

По его словам, в регионе реализуется множество масштабных проектов. Так, в области строят дороги, обновляют общественный транспорт, развивают промышленность, благоустраивают территории, а также улучшают образование и медицину.

«Но главное богатство Подмосковья — это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые — вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что область гордится историей и достижениями РФ, ее богатой культурой и духовным наследием. Сейчас важно быть вместе, поддерживать друг друга, а еще — объединяться ради общей цели.

«В День России желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в каждой семье царят мир и согласие. С праздником!» — заключил губернатор.

День России — это важный госпраздник. Его отмечают ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете страны. А 12 июня 1991 года прошли первые в истории РФ всенародные открытые выборы главы государства.