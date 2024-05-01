Андрей Воробьев поздравил с 85-летием ветерана труда в Черноголовке

Женщина работала сначала экономистом, а затем начальником отдела кадров на комбинате производственных предприятий. Много занималась общественной работой - и как секретарь партбюро, и как депутат Совета депутатов в Черноголовке.

«​От всего сердца хочу поздравить вас с д​нем рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь - только здоровья и чтобы близкие всегда были рядом. Сейчас, подходя к вашему подъезду, мы встретили жителей Черноголовки, они тоже передавали вам поздравления», - сказал Воробьев.

Женщина родилась 1 мая, в день, который ассоциируется с трудом во многих странах мира.

Губернатор сказал, что этом году в Черноголовке завершат благоустройство двух территорий - центральной площади и зоны отдыха «Озеро Южное».

Людмила Ермолова отметила, что преобразования, которые происходят в городе в последние годы, замечают и пожилые люди, и молодое поколение.

Она отметила, что молодому поколению очень важно обрести профессию, чтобы найти свой путь в жизни. Очень важно понять, что всегда нужны рабочие руки - токари, слесари, строители.

Она сама пережила войну, работала до 75 лет. Было трудно, но получилось преодолеть все трудности.

Ее муж был офицером, вышел на пенсию, в 2017-м его не стало. А еще через год умер старший сын Андрей.

Младший сын Артем пошел по стопам отца, закончил военную академию и решил связать свою судьбу с Вооруженными силами РФ. А один из внуков ветерана стал участником СВО.

Невестка Майя Ермолова отметила, чит ее сыну уже 29 лет. В сентябре 2022 года он получил повестку о мобилизации. Несколько раз он приезжал в отпуск, сейчас звонит по возможности и успокаивает родных. Он хочет пойти учиться после возвращения домой.

У Людмилы Ермоловой есть уже и двое правнуков, один из которых появился на свет всего 5 месяцев назад. Вся семья любит приезжать к любимой бабушке-прабабушке, гостить у нее по несколько дней.