Андрей Воробьев поздравил с 80-летием опытное КБ «Гидропресс»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 80-летием опытное конструкторское бюро «Гидропресс» и вручил его сотрудникам региональные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам губернатора, в ОКБ «Гидропресс» работает очень дружная, сплоченная команда. На протяжении 80 лет сотрудники бюро делают для абсолютного большинства людей незаметные, но критически важные успехи в атомной промышленности.

«Мы гордимся вами. Благодаря предприятиям „Росатома“ Подольск сегодня имеет звание города трудовой доблести. Те, кто сегодня присутствует в этом зале, сделали большой вклад в развитие отрасли, в том числе благодаря заложенному фундаменту технологий», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что очень хочет, чтобы КБ развивалось, в него приходили молодые и талантливые специалисты, которые могли бы реализовать свою конструкторскую, инженерную или любую другую мечту и компетенцию.

«Хочу пожелать, чтобы каждый день вы ощущали, что делаете что-то важное и значимое для нашей любимой страны и нашего любимого Подмосковья», — добавил глава Подмосковья.

Разработки и электростанции

ОКБ «Гидропресс» входит в Машиностроительный дивизион «Росатома». Бюро стояло у истоков отечественной атомной отрасли. Там разработали парогенераторы для первой в мире атомной электростанции в Обнинске (1954 год). С 1962 года благодаря инженерам КБ сделано свыше 80 реакторов ВВЭР мощностью от 210 МВт до 1200 МВт, основная часть работает до сих пор, обеспечивая электричеством крупные производства и агломерации на планете.

Сегодня в опытном КБ трудятся более 1,5 тыс. человек. Там проводят полный цикл работ: от конструирования, теоретических выкладок и расчетов — до экспериментально-исследовательских работ и производства высокотехнологичных компонентов для атомной энергетики.

Инженеры ОКБ «Гидропресс» разрабатывают реакторные установки типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы), изготавливают ключевое оборудование для надежной и безопасной работы реакторной установки и системы для пуско-наладочных измерений, использующейся для контроля параметров оборудования реакторных установок при вводе энергоблока в эксплуатацию.

Сегодня на 22 атомных электростанциях в РФ и других странах эксплуатируется 66 реакторных установок типа ВВЭР, которые были созданы ОКБ «Гидропресс». Энергоблоки с новейшими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ возводят в Бангладеш, Венгрии, Египте, Турции, еще идут инженерные изыскания для строительства в Казахстане.

Команда КБ принимает участие в проектировании и строительстве новых энергоблоков Курской АЭС-2, создании нового поколения реакторов и модульных атомных электростанций малой мощности для удаленных территорий.

Награды сотрудникам

«Каждый из ваших проектов — не просто страница в истории. Это вклад в энергетическую безопасность страны и мощный импульс для социально-экономического развития стран-партнеров, которые выбирают ядерную энергетику для решения своих задач. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом», — подчеркнул гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и передал коллективу предприятия госнаграду — орден «За доблестный труд».

Он уточнил, что сегодня коллектив «Гидропресса» трудится над повышением эффективности и безопасности ВВЭР большой мощности, разрабатывает водо-водяные реакторы для АЭС средней мощности и комплекс мобильных АЭС со свинцово-висмутовыми реакторами.

«Все эти разработки позволят обеспечить жителям даже самых удаленных регионов стабильное и „зеленое“ электроснабжение», — добавил Лихачев.

Гендиректор АО ОКБ «Гидропресс» Валерий Крыжановский поблагодарил за признание труда сотрудников, за высокую оценку работы.

«На самом деле, это награда для всего коллектива — начиная с тех людей, которые создавали „Гидропресс“ в 1946 году, заканчивая молодыми специалистами, которые сейчас приходят, в чьих глазах мы видим огонь, вовлеченность, желание работать», — сказал Крыжановский.

По его словам, в текущем году у коллектива ОКБ амбициозные цели. Они планируют достигать высоких результатов для отрасли, для страны.

«Огромное спасибо всем за тот вклад, который вы делаете каждый день. Это очень интенсивный труд, я это понимаю, чувствую и вижу. Вы стараетесь делать все, чтобы наше предприятие, госкорпорацию уважали как внутри страны, так и за рубежом. И помните, что в каждой лампочке, которая горит здесь, у вас дома, есть частичка вашей работы. Все эти лампочки горят вашим трудом», — заключил гендиректор АО ОКБ «Гидропресс».

В ходе торжественной церемонии Воробьев поблагодарил сотрудников предприятия за добросовестную работу по обеспечению стратегического суверенитета и безопасности РФ и вручил им областные награды.

Начальник механического цеха Сергей Козлов удостоен знака «За заслуги перед Московской областью» III степени. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено главному эксперту по схемно-режимным решениям отдела технологии, режимов и схемных решений реакторных установок Николаю Власенко и замначальника отдела, начальнику группы отдела вероятностного анализа безопасности и программных средств Максиму Увакину.

«В атомной отрасли я без малого четверть века, а на „Гидропрессе“ работаю уже 15-й год. У нас семья потомственных атомщиков. Отец прошел славный трудовой путь от инженера до директора одной из наших крупнейших атомных электростанций — Курской АЭС. Поэтому в выборе профессии не обошлось без участия близких», — поделился Увакин.

Он рассказал, что учился в МИФИ, так как был огромный интерес к атомной отрасли. Сейчас совмещает работу на «Гидропрессе» и преподавание. Студенты часто проходят практику на предприятии, многие их них потом остаются.

«Предприятие, на котором я имею честь работать — одно из самых ведущих в атомной отрасли. Точно есть чем гордиться!» — подчеркнул замначальника отдела, начальник группы отдела вероятностного анализа безопасности и программных средств.

Благодарности губернатора Подмосковья получили начальник группы отдела анализа тяжелых аварий, расчетно-аналитического обоснования противоаварийных инструкций, анализов аварий при транспортно-технологических операциях реактора и бассейна выдержки Олег Степанов и главный конструктор парогенераторов и теплообменного оборудования реакторных установок Дмитрий Лахов.

