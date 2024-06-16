Андрей Воробьев поздравил мусульман Подмосковья с Курбан-байрамом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к мусульманам региона и поздравил их с праздником Курбан-байрам. Он напомнил, что традиции этого дня несут в себе глубокие смыслы, которые роднят всех верующих.

Речь идет о жертвенном служении, верности обетам и ценности жизни человека. Глава региона отметил, что мусульманская община Подмосковья реализует множество важных просветительских, общественных и благотворительных проектов.

По словам Воробьева, все это очень важно в дни, когда перед Россией стоят серьезные вызовы. Он поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов и помогает развиваться Подмосковью.

«Курбан-байрам — это день, когда верующие вместе с семьей, с друзьями собираются за праздничным столом, говорят друг другу добрые и теплые слова. Пусть все молитвы будут услышаны, а в доме всегда царят мир, поддержка, счастье и любовь. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!» — заявил Воробьев.