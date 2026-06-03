Андрей Воробьев поздравил коллектив КТРВ с годовщиной основания предприятия

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отмечает 24-летие со дня основания, а ее головное предприятие — 84-летие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в Королеве поблагодарил сотрудников КТРВ за эффективную и слаженную командную работу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Предприятие разрабатывает и выпускает высокоточное оружие. На сегодняшний день оно является одним из флагманов страны в сфере ОПК. Губернатор отметил профессионализм работающего здесь коллектива.

«Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с дружным и профессиональным коллективом. Руководитель КТРВ (Борис Викторович Обносов — ред.) всегда думает о своих сотрудниках, новом жилье для них, новых возможностях, благополучии семей. И это всегда вызывает уважение. Я хочу поздравить весь коллектив, поблагодарить за профессионализм, компетенции, задачи, которые вы великолепно выполняете, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения. Еще раз хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить от всей души», — сказал губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Головное предприятие КТРВ — завод № 455 — появилось в Подмосковье в 1942 году. Это был самый тяжелый период Великой Отечественной войны, который предопределил профиль предприятия. Интегрированная структура АО «КТРВ» была создана в 2002 году по указу президента России.

Корпорация

В состав корпорации входят 58 предприятий в Подмосковье и по всей стране. Трудятся в ней около 100 тыс. человек. В том числе 3 тыс. сотрудников работают в головном центре.

Генеральный директор АО «КТРВ», Герой России Борис Обносов отметил, что за время существования головного предприятия был пройден непростой путь, преодолено множество испытаний, но компания стала только сильнее.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача — своевременно поставлять на фронт изделия, которые приблизят нашу победу. Я искренне благодарен каждому из сотрудников за то, что вы отдаете все свои силы, не считаясь с личным временем и обстоятельствами. Со своей стороны мы делаем все, чтобы создать для вас комфортные условия, обеспечить перспективы роста и поддержать ваши семьи», — сказал он.

КТРВ обладает уникальными компетенциями, конструкторской школой и современными производственными технологиями. Благодаря этому она создает новейшие образцы вооружения и достигает рекордов по точности, скорости и мощности.

В следующем году корпорации исполнится 25 лет, а головному предприятию — 85. Обносов заявил, что коллектив и дальше будет создавать такой задел, которым будет гордиться следующее поколение.

Борису Обносову и всему коллективу корпорации была объявлена благодарность губернатора. Андрей Воробьев вручил сотрудникам предприятия другие областные награды и знаки отличия.

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