сегодня в 13:39

«С днем рождения, родное Подмосковье! С 95-летием!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Московская область является динамичным регионом с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом.

Губернатор отметил, что власти региона продолжают реализовывать важнейшие инфраструктурные и социальные проекты. Все это стало возможным благодаря активному участию жителей в жизни региона, а также поддержке президента России Владимира Путина.

Воробьев выразил благодарность каждому жителю Московской области за неравнодушие и любовь к родному региону.

«Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья. С праздником!» — заключил губернатор.

В воскресенье отмечается День Московской области. В честь праздника муниципалитеты подготовили для жителей обширную праздничную программу.