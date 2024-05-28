Андрей Воробьев: почти все в Подмосковье имеют широкополосный доступ к интернету

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений. Прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев после семинар-совещания по подготовке к расширенному заседанию совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Губернатор подчеркнул, что есть моменты, которые требуют доработки. Опрос среди 74 глав регионов показал, что существуют замечания и большой спрос на усиление и улучшение качества связи вдоль автомобильных и железных дорог. Особенно это касается удаленных территорий России.

Воробьев отметил, что за последние годы Московская область существенно внедрила «цифру» и в другие отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественного транспорта (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать. Еще раз скажу, за это время мы многое сделали, но сейчас, перед новым этапом, наша задача также предусмотреть все самое главное, первостепенное. Это сегодня и обсуждается», — заключил Воробьев.