Андрей Воробьев: патриотическая акция «Свеча памяти» прошла по всему Подмосковью

«Помним героев, скорбим о погибших», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1418 дней.

По словам главы региона, сегодня жители Подмосковья в рамках акции зажгли тысячи свечей и возложили цветы, чтобы почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Воробьев добавил, что День памяти и скорби будет напоминать не только о трагедии войны, но и о о подвиге, мужестве, самоотверженности и героизме советских солдат.

22 июня 1941 года в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Сегодня 22 июня — День памяти и скорби. В этот день в России проводят памятные мероприятия, возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам погибших воинов. Также в памятную дату организуют патриотические акции для детей и взрослых.