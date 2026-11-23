Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион задает темп по благоустройству парков, а также призвал уделить внимание их подготовке к зимнему отдыху жителей.

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье реализуется большая программа по созданию пространств, где семьи, друзья, дети и старшее поколение могут комфортно и безопасно проводить время.

«Это государственная программа, реализуемая во всех регионах, и мы здесь задаем темп. Мы это видим по нашим выборным наказам и встречам с жителями. <…> Сегодня у нас большинство пространств подходят и для осеннего, и для зимнего отдыха», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Губернатор обратил внимание на предстоящие зимние каникулы и призвал глав муниципалитетов и директоров парков уделить внимание мерам по подготовке территорий.

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