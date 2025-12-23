Андрей Воробьев открыл новогодний детский спектакль в Мытищах

В этом году губернаторские елки в Подмосковье проходят в формате спектаклей, которые посетят около 40 тыс. детей. Это ребята из семей участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники семейных центров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил такой спектакль на «Арене Мытищи» и лично поздравил детей с Новым годом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья пообщался с юными зрителями. Это 4,7 тыс. детей, которые прибыли на спектакль из 27 округов — Лобни, Истры, Химок, Реутова, Дубны, Павловского Посада и так далее. Они насладились сказочным мероприятием и получили подарки.

«Рад здесь видеть и детей, и их родителей. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье. Желаю всем хорошего спектакля. Мы вас очень любим и дорожим», — высказался Воробьев, открывая елку.