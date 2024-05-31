Андрей Воробьев объявил об открытии пляжного сезона в Подмосковье 1 июня

Воробьев: более 200 пляжей и зон отдыха у воды будет работать в Подмосковье

В 2024 году на территории Подмосковья будет работать свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды. Для удобства жителей региона все они нанесены на «Яндекс.Карты», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже завтра мы открываем в Подмосковье пляжный сезон — завезли свежий песок, привели в порядок дороги к пляжам, отремонтировали или заменили раздевалки, лежаки, душевые, площадки для волейбола», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что спасатели также готовы следить за безопасностью отдыхающих у воды. Глава региона пригласил жителей Подмосковья на пляжи, однако попросил дождаться комфортной для купания температуры воды.

Губернатор отметил, что особой популярностью в Подмосковье пользуются пляжи на Сенеже в Солнечногорске, «Волкуша» в Лыткарине, «Любляна» в Егорьевске, Голубое озеро в Луховицах, пляжи в Талдоме, Зарайске, Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, на Клязьме в Щелкове и пруд в Электростали.

«Помните, купаться можно только в разрешенных и оборудованных местах», — заключил Воробьев.