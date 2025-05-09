Андрей Воробьев о ВОВ: мы будем помнить каждого, кто не вернулся домой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и поблагодарил их за совершенный подвиг.

Он напомнил, что 80 лет прошло с того дня, как деды и прадеды подарили стране мирное небо.

По словам губернатора, ветераны — поколение героев, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания во времена ВОВ. Их мужество, стойкость и самоотверженность — пример для нынешнего и будущих поколений.

«Мы будем помнить каждого, кто не вернулся домой. И никогда не забудем, чем пришлось пожертвовать нашему народу, чтобы сегодня мы могли с уверенностью смотреть в будущее», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Глава региона пожелала ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и заботы близких.

«Пусть вас всегда окружают любовь и уважение, а дома царят мир и благополучие!» — заключил губернатор.