Андрей Воробьев о работе филиала «Защитников Отечества»: помогаем решать вопросы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», поблагодарил их за добросовестное и чуткое отношение к работе, обсудил дальнейшую помощь со стороны правительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фонд «Защитники Отечества» создан указом главы государства в апреле прошлого года. Он персонально сопровождает ветеранов СВО и членов их семей. Филиалы открыты во всех регионах РФ. В Подмосковье отделение начало работать 31 мая 2023 года по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1.

«Фонду „Защитники Отечества“ исполнился год. Мы сегодня пришли в наш красногорский филиал, чтобы сказать слова благодарности всем, кто здесь трудится, дает консультации, разъясняет разные вопросы. У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.

Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти региона должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«Здесь сегодня находятся и супруги, родственники тех, кто на передовой и кто, к сожалению, погиб. Хочу сказать слова поддержки и, если есть какие-то вопросы, готов ответить на них. В Подмосковье сейчас почти 25 тыс. семей участников СВО, которые мы сопровождаем. Помогаем решать вопросы, касающиеся и детей, и трудоустройства, и быта. Их важно своевременно решать», — подчеркнул глава области.