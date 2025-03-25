Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие». По его словам, перед властями стоит задача развивать и расширять учреждение. Здесь откроют стационар, 3 новых корпуса, а адаптацию также смогут проходить дети ветеранов СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Созвездие» — единственный центр в России, где реализуются разнообразные инновационные методы для обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. У воспитанников, которых здесь 1466, также есть возможность приобрести специальность.

Губернатор поблагодарил руководителя и преподавателей центра. Воробьев отметил, что ребятам, проходящим здесь реабилитацию, от 0 до 23 лет. Подмосковье надеется, что они смогут стать востребованными в профессии. А самое главное — в центре воспитанники могут находиться радом с мамами.

«Наша задача — развивать центр. Мы обязательно рассмотрим предложение о расширении, в том числе об оборудовании здесь стационара. „Созвездие“ работает с 2005-го, каждый год сюда приходит все большее количество ребят, которым нужна помощь, лечение, профессиональные навыки. Это очень сложная, специфическая работа, и мы видим заметный результат», — сказал Воробьев.

На базе «Созвездия» успешно реализуется программа комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. Проект называется «Андрюшка».

Через программу реабилитации прошли более 450 ребят. К проекту также подключился Фонд «Защитники Отечества», что позволит оказывать в центре помощь и детям ветеранов СВО.

«Программа состоит из 3 компонентов: психолого-педагогическое и дефектолого-логопедическое сопровождение, медицинская реабилитация, культурно-средовая реабилитация», - рассказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

В «Созвездии» воспитанники получают знания по таким специальностям, как парикмахерское искусство, кулинария, автослесарное, поварское, гончарное, типографское дело. Новое направление – клининг-сервис. Ребят устраивают на практику.

Воспитанники также участвуют в различных конкурсах, например, в чемпионатах «Абилимпикс», «Профессионалы», где занимают призовые места. С 2019 года уже 128 ребят из центра стали победителями регионального и национального чемпионатов «Абилимпикс».

В декабре «Созвездие» отметит свое 20-летие. В 2019 году по поручению губернатора в Красногорске был открыто многофункциональное трехэтажное здание центра взамен старых корпусов. Его оснастили самым современным оборудованием.

Сейчас здесь находятся школа почти на 800 учащихся и 2 дошкольных подразделения на более 660 детей. Тут есть актовый зал, столовая и бассейн, разнообразные образовательные зоны, а также медико-реабилитационное и коррекционное отделения, кабинет физиотерапии.

Андрей Воробьев отметил, что с 2019 года помощь в центре «Созвездие» оказана уже около 15 тыс. детей. Он поблагодарил мам воспитанников, которые опекают детей и являются, пожалуй, самым главным залогом успеха.

В «Созвездии» работают более 320 специалистов разного профиля: учителя, медработники, психологи, логопеды и т. д. Некоторые приехали из других регионов.

«Мой ребенок здесь занимается с логопедом, психологом, дефектологом, другими специалистами. Получает комплекс физиотерапевтических методик. Результаты – просто замечательные», - рассказала заведующая медико-реабилитационным отделением Любовь Смирнова.

С 1 сентября в структуре центра «Созвездие» появятся 3 подразделения: центры диагностики и консультирования в поселке Новый и селе Ангелово, а также школа с отделением медицинской реабилитации в Ангелове.