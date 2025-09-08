Андрей Воробьев: на выборах нужно обеспечить безопасность и доступность

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что на предстоящих выборах необходимо особое внимание уделить безопасности и доступности для жителей.

Глава региона отметил, что в Московской области растет число жителей, которые пользуются дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Он также подчеркнул, что единый день голосования в Подмосковье всегда проводится вместе с правоохранительным блоком.

«По всем нормативам федерального законодательства мы должны обеспечить и удобство, и безопасность, и доступность, и все необходимые мероприятия предусмотреть для того, чтобы было круглосуточное общественное наблюдение», – подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что выборы пройдут с пятницы по воскресенье.

«Знаю, что и партия «Единая Россия», и Игорь Юрьевич (Брынцалов — председатель Мособлдумы — ред.), и наши кандидаты вели работу. Очень рассчитываем на высокий уровень доверия», – отметил губернатор.