Андрей Воробьев: мы все работаем на одно — на нашу победу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении по итогам 2024 года сделал акцент на том, что все сейчас работают с одной целью — ради победы и мира.

«Сейчас мы все работаем на одно — на нашу победу. На то, чтобы добиться мира, чтобы наша страна могла развиваться самостоятельно, учитывая все наши традиции и культурно-исторические ценности», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил неравнодушных и активных жителей, которые обращаются к властям и предлагают свои инициативы. Воробьев отметил, что диалог власти и граждан играет важную роль.

Воробьев рассказал, что все поступающие обращения не остаются незамеченными. Власти делают все, чтобы удовлетворить потребности населения.

«Я уверен, что и дальше совместно, вместе с нашим президентом, с нашей идеологией добра, созидания мы добьемся значительных успехов», — заключил губернатор.