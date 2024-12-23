Андрей Воробьев: мы все работаем на одно — на нашу победу
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении по итогам 2024 года сделал акцент на том, что все сейчас работают с одной целью — ради победы и мира.
«Сейчас мы все работаем на одно — на нашу победу. На то, чтобы добиться мира, чтобы наша страна могла развиваться самостоятельно, учитывая все наши традиции и культурно-исторические ценности», — сказал Воробьев.
Губернатор поблагодарил неравнодушных и активных жителей, которые обращаются к властям и предлагают свои инициативы. Воробьев отметил, что диалог власти и граждан играет важную роль.
Воробьев рассказал, что все поступающие обращения не остаются незамеченными. Власти делают все, чтобы удовлетворить потребности населения.
«Я уверен, что и дальше совместно, вместе с нашим президентом, с нашей идеологией добра, созидания мы добьемся значительных успехов», — заключил губернатор.