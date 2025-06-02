Андрей Воробьев: мы инвестируем большие деньги в благоустройство округов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на то, что в благоустройство округов инвестируют большие суммы денег.

«На выходных мне прислали разные отчеты о жизни городов, городских округов. Считаю, это очень важно, потому что мы инвестируем, вкладываем большие государственные деньги в благоустройство — начиная от сквера, тротуара и заканчивая большими лесными массивами», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что этот проект был поддержан лично президентом РФ Владимиром Путиным.

«И задача — чтобы и содержание, и наполнение — все соответствовало хорошим, высоким стандартам», — добавил губернатор.