Андрей Воробьев: катки в Подмосковье пользуются популярностью

«Это освещенные площади с искусственным льдом, с прокатом, с обслуживанием льда. Мы видим, как они пользуются популярностью и в Дубне, и в Серпухове, и в Наро-Фоминске, в Долгопрудном», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что парки благоустраивают в каждом городе региона. Власти видят, что посещаемость растет от года к году.

Губернатор также рассказал о реализации подобного проекта в Дедовске. Там планируется сдать парк «Массовка» в следующем году.

«Очень надеюсь, что ничего не помешает этому. Жители, детки ждут парк. Мы это понимаем, знаем. Как и ряд мероприятий по ремонту дорог в Дедовске у нас запланирован в очень заметном объеме. Тоже эта тема в Дедовске звучит. Пользуясь случаем, я это хочу тоже проговорить, что дороги будем в Дедовске и дальше делать», — добавил губернатор.

