Андрей Воробьев: к 1 сентября в Технолицее им Долгих откроют кампус для педагогов

Воробьев: к 1 сентября в Технолицее им Долгих откроют кампус для педагогов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в округе Истра, чтобы проверить, как ведется строительство на территории Технолицея им. В. И. Долгих, и осмотрел комнаты, в которых будут жить педагоги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы сдали Технолицей в прошлом году. С этого момента численность учащихся увеличилась почти в два раза. И дальше будет расти. Очень важно в трех наших флагманских образовательных центрах обеспечить проживание не только ребят, но и учителей, потому что мы заинтересованы в привлечении самых лучших, одаренных педагогов», — сказал губернатор.

Он добавил, что каждый год в Подмосковье строители сдают около 30 школ и детсадов, поэтому постоянно нужны новые кадры.

«Мы стараемся создавать все условия для учителей и для тех, кто приезжает в Подмосковье учиться из регионов, ведь в наши флагманские школы поступают ребята из разных субъектов страны», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, сдать первый кампус для учителей Технолицея планируют к началу учебного года. Он очень важен, потому что сегодня педагоги вынуждены много времени тратить на дорогу.

«Посмотрели номера, они очень красивые, современные. Ну, а два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года», — добавил глава Подмосковья.

В состав одного из трех образовательных кластеров области входят школа на 960 учеников и детсад на 320 малышей. Еще там сделаны стадион с подогревом и трибунами на 500 зрителей, детские игровые и спортплощадки. Около объекта организовали две парковки (на 687 мест и отдельная — на 105 авто для персонала). До конца текущего года планируют сделать еще одну — на 415 машин.

К началу учебного года в Технолицее им. В. И. Долгих откроют кампус для преподавателей, а к концу 2024-го введут еще два — для учащихся. Площадь каждого кампуса — 3 тыс. кв. м.

Кампус для педагогов

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Новый корпус для учителей рассчитан на 50 человек. Там сделают 37 одно-, двух- и трехместных номеров. Готовность объекта сейчас составляет 85%. Специалисты ведут фасадные работы, укладывают плитку, занимаются отделкой, монтажом вентиляции, отопления, сантехники и благоустройством прилегающей территории. В начале августа планируется приступить к завозу мебели.

В кампусе будут проживать педагоги и члены их семей, которые приехали в Московскою область из разных стран — Англии, США, Аргентины, ЮАР и других, а еще из 12 регионов России.

«В кампусе будут расположены полноценные квартиры с кухнями, с посудомоечными машинами, плитами — все „под ключ“. Наша задача — создать такие условия, чтобы коллеги чувствовали себя как дома. Запрос на это большой, уже получили все заявления от сотрудников. Кто-то планирует здесь жить один, кто-то — с семьей, детьми. Такая возможность тоже есть», — поделился замдиректора Технолицея Максим Никифоров.

Жилье для учеников

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

В прошлом году помимо ребят из региона в лицей поступили одаренные ученики из Крыма, Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени, Татарстана — всего из 17 субъектов РФ. Для них планируется открыть жилые корпуса. Он будет вмещать 950 ребят: 707 школьников и 243 дошкольника.

Кампусы будут включать двух- и четырехместные номера для ребят из других регионов. Объекты планируется открыть в конце года. Они рассчитаны на 96 и 112 человек. Кроме жилых помещений там будут комнаты для приема пищи, учебные зоны и медицинский блок. Их готовность — свыше 40%.

«Материалы мы используем практически все отечественные. Системы оснащения здесь самые современные — вентиляция, дымоудаление, центральное кондиционирование, интересное решение по входным дверям, замкам, которые работают от пальца (по отпечатку) жильца комнаты», — сказал представитель подрядчика Алексей Садков.

Он уточнил, что кампус для педагогов будет вводиться в августе, чтобы в сентябре–октябре они могли заехать, разместиться. Детские построят в декабре, а январь–февраль будет под оснащение.

Обучение в лицее

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В Технолицее создана билингвальная образовательная среда. То есть предметное обучение идет на русском и английском языках. Кроме того, дети изучают китайский.

В числе учителей 26 носителей языка из разных стран, а еще выпускники МГИМО, МГУ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН и ГИТИСа. Всего в штате около 200 человек.

Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем, лицеисты изучают киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание уделяется технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.