Андрей Воробьев исполнил новогоднее желание 13-летнего Димы из Серпухова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев помог воплотить в жизнь новогоднюю мечту 13-летнего Дмитрия Гундиенкова из Серпухова, который давно хотел попасть в кабину машиниста, чтобы своими глазами увидеть, как управляют поездом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На прошлой неделе в Кремле губернатор снял украшение с «Елки желаний», на котором была написана мечта мальчика. Он пообещал ее исполнить. Во вторник Гундиенкову организовали экскурсию совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) в кабину поезда, дали посидеть за пультом управления локомотива и не только.

«Я всегда любил ездить на электричках, кататься в метро. Сегодня мне показали современный поезд — „Иволга“. Он такой классный, комфортный, удобный. И я не просто на нем прокатился, но и побывал в кабине машиниста», — поделился впечатлениями Гундиенков.

В кабине «Иволги» мальчику показали приборы и яркие мониторы, на которых отображается вся информация о поезде. Машинист продемонстрировал, как начинается движение, происходит торможение, открываются и закрываются двери. Гундиенкову также рассказали про камеры видеонаблюдения, позволяющие видеть все, что происходит снаружи и внутри состава. Настоящим восторгом для него стало, когда ему предложили самому подать гудок.

Увидев, как управляют поездом, Гундиенков решил, что хочет посвятить себя этой профессии в будущем.

«Машинист, который мне все показывал, посоветовал идти в колледж, чтобы осваивать эту профессию. Я хочу всему научиться, хотя понимаю, что это очень сложно. Все-таки большая ответственность – управлять составом. Но пока я очень рад, что сбылась моя мечта, и я узнал, как водят поезда», — сказал мальчик.

Мама Гундиенкова поблагодарила губернатора за помощь в исполнении мечты ее сына. По ее словам, Гундиенков увлекся поездами в раннем детстве. Он коллекционировал игрушки подобной тематики: паровозики, детскую железную дорогу и т. д. Мальчик также собирал схемы метро, расписания электричек.

«В общем Дима грезил железной дорогой. И мы где-то с 2019-го начали писать письма на «Елку желаний» с одной и той же просьбой. Думали, будем делать это, пока мечта не осуществится. И вот, наконец, она сбылась», — рассказала Екатерина Никиточкина.

Об акции

«Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Старт благотворительной акции ежегодно дает президент Владимир Путин.

За это время губернатор Московской области Андрей Воробьев помог исполнить мечты детей не только из Подмосковья, но и новых регионов страны.

Принять участие в «Елке желаний» может любой желающий. Чтобы стать добрым волшебником для детей, которые нуждаются в дополнительной заботе (с ОВЗ и тяжелыми формами заболеваний), а также ребят из семей военнослужащих/участников СВО и новых регионов, нужно: зарегистрироваться на сайте, выбрать желание, исполнить его до конца февраля. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам молодежи и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев в этом году в рамках «Елки желаний» воплотит в жизнь мечты двоих мальчиков из Подмосковья и одного из ДНР.

«Все взрослые и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. «Елка желаний» — одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может, и большую детскую мечту. Наша задача, чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз», — отметил Воробьев.

Губернатор уже осуществил мечту 11-летнего Сережи из Солнечногорска, который получил долгожданный велосипед. В ближайшее время он исполнит просьбу 4-летнего Вити из Новоазовска в ДНР – подшефной территории Московской области.

