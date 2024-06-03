Андрей Воробьев и Дмитрий Патрушев обсудили реализацию проекта «Чистая страна» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. Они обсудили реализацию в Подмосковье федерального проекта «Чистая страна».

Также Воробьев и Патрушев пообщались на тему поддержки региональных аграриев. Губернатор Подмосковья отметил, что у региона сложились теплые и партнерские отношения с куратором блока, куда входит Минприроды и Минсельхоз.

«Это позволяет нам успешно реализовывать федеральный проект „Чистая страна“, а также поддерживать фермеров, сельское хозяйство и пищевую промышленность в регионе», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Ранее губернатор региона отметил, что для поддержки фермеров за два года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.