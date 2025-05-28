Андрей Воробьев: ежегодно в Подмосковье рождается более 70 тыс детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил, что в регионе растет население — каждый год рождается более 70 тысяч детей.

«У нас работают 24 роддома, 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все документы для новорожденных можно оформить в роддоме. Также в регионе работает Детский центр имени Л. М. Рошаля, который оборудован современной техникой. Менее чем за год лечение здесь получили 16 тысяч детей.

В Подмосковье строят новые медучреждения. В 2027 году появится новая больница в Балашихе на 1100 коек. В 2030 году в Мытищах откроет двери многопрофильный медцентр на 800 коек, где будет и родильное отделение. Также в Московской области внедрена телемедицина, которая помогает продлевать рецепты на льготные лекарства дистанционно.

В регионе любят спорт — им регулярно занимаются 5,2 млн человек. Для них созданы все условия, например, построено свыше 14 тысяч спортивных сооружений. В этом году введут ФОКи в Лобне и Бронницах, завершат реконструкцию стадионов «Спартак» в Луховицах и «Старт» в Реутове.

Кроме того, в Подмосковье есть программа «Открытый стадион» — сейчас работают 487 школьных стадионов, еще 37 откроют до конца года. А в 209 парках созданы велодорожки и действует прокат.

В Подмосковье 450 тыс. пенсионеров участвуют в программе «Активное долголетие». Открыто 68 клубов по 31 направлению.